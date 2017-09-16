Протестующие в Сент-Луисе атаковали дом мэра

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА новости. Протестующие в Сент-Луисе (штат Миссури) забросали камнями дом мэра, полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщила полиция города.
"Несмотря на запреты, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра… те, кто не будут повиноваться полиции, будут арестованы", — сообщила полиция. Ранее сообщалось, что в течение дня были произведены 13 арестов.
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.
Правоохранительные органы объявили, что демонстрация приобрела незаконный характер и требуют от ее участников разойтись. "Отказывающиеся повиноваться будут арестованы", — говорится в сообщении полиции.