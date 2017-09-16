СМИ: сгоревший корпус детского лагеря в Одессе построили год назад

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сгоревший корпус детского лагеря в Одессе был построен в рамках реконструкции лагеря год назад, сообщает местное издание "Думская".

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. Внутри находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горящем корпусе. Трое детей погибли. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

"В 2014-2016 годах "Виктория" подверглась кардинальной реконструкции. Были отреставрированы пищеблок, столовая и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере. Один из них сгорел сегодня", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в здании были проблемы с проводкой, несколько детей рассказывали, что она искрила.