ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Более 10 человек арестованы в результате протестов, которые проходят в пятницу в городе Сент-Луис (штат Миссури) из-за решения суда оправдать полицейского, застрелившего афроамериканца в 2011 году.
Ранее в пятницу судья оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афро-американца Энтони Ламара Смита. Оправдательный вердикт был зачитан в пятницу, после чего протестующие начали марш протеста, который продолжается уже несколько часов.
Как сообщает местная полиция, к настоящему времени арестованы 13 человек. По данным правоохранительных органов, четыре полицейских пострадали в результате бросаемых в них бутылок и камней.
Полиция города публикует предупреждения для автовладельцев о перекрытии ключевых проспектов, на которые вышли сотни людей. Многие из них несут плакаты с лозунгом "Черные жизни имеют значение" и "Нет справедливого суда, нет мира".
Двумя годами ранее многодневные беспорядки охватили расположенный в пригороде Сент-Луиса город Фергюсон, где протесты начались после убийства полицейским чернокожего подростка Майкла Брауна.