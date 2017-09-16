Скрытая камера вела запись в кабинете президента Эквадора около восьми лет

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что в его кабинете около 8 лет была установлена скрытая камера.
Морено вступил в должность президента в конце мая этого года.
Морено был соратником экс-президента Рафаэля Корреа, занимая пост вице-президента с 2007 по 2013 годы. Работать на этом посту 64-летнему Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления.
В 2012 году Морено был номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2013 году стал специальным посланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступа. На выборах в апреле кандидат от правящего блока "Альянс ПАИС" Морено с минимальным преимуществом победил кандидата от правоцентристских сил Гильермо Лассо, набрав 51,16% голосов.