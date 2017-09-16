Скрытая камера вела запись в кабинете президента Эквадора около восьми лет

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что в его кабинете около 8 лет была установлена скрытая камера.

"Я шокирован и разгневан! Скрытая камера в моем кабинете, управляемая дистанционно. Это преступление против частной жизни", — написал Морено в своем аккаунте в Twitter . Он отметил, что камера была установлена семь или восемь лет назад, но его никто об этом не уведомил.

Морено вступил в должность президента в конце мая этого года.

Морено был соратником экс-президента Рафаэля Корреа, занимая пост вице-президента с 2007 по 2013 годы. Работать на этом посту 64-летнему Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления.

Именно Морено стал один из главных "столпов" создания и реализации в стране программы "Миссия Мануэла Эспехо", направленной на социальную адаптацию и включение в активную социальную жизнь людей с ограниченными возможностями. Морено пообещал создать за четыре года 250 тысяч новых рабочих мест и сохранить нынешнюю социальную политику, ориентированную на поддержку малоимущих слоев населения.

В 2012 году Морено был номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2013 году стал специальным посланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступа. На выборах в апреле кандидат от правящего блока "Альянс ПАИС" Морено с минимальным преимуществом победил кандидата от правоцентристских сил Гильермо Лассо, набрав 51,16% голосов.