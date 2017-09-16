На месте пожара в детском лагере в Одессе нашли тело второго погибшего

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тела уже двух погибших найдены на месте пожара в детском лагере в Одессе, сообщают в ночь на субботу местные издания "Думская" и "Таймер".

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. Внутри находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горящем корпусе. Несколько человек пострадали и были госпитализированы, трое детей пропали. Спасатели ранее сообщили РИА Новости, что на месте разбора завалов найдено одно тело.

"Найдено еще одно тело", — сообщает "Думская".

"На месте сгоревшего корпуса детского лагеря "Виктория" на Даче Ковалевского найдены тела по крайней мере двух погибших", — пишет "Таймер".