Компания Equifax уволила двух руководителей после хакерской атаки

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Бюро кредитных историй Equifax в США заявило об увольнении руководителей службы информации и безопасности после взлома персональных данных 143 миллионов американцев.

"Компания объявила, что руководитель информационной службы и руководитель службы безопасности уходят в отставку", — говорится в пресс-релизе компании. На их места назначены временно исполняющие обязанности из числа высокопоставленных действующих сотрудников.

На прошлой неделе Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.

Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к документам с персональными данными еще 182 тысяч человек. Среди них оказались жители Канады и Великобритании.

Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. В компании обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в кратчайшие сроки. Компания сотрудничает с ФБР, которое ведет расследование атаки.

Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.