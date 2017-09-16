Спасатели гибель человека при пожаре в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Тело человека найдено на месте пожара в детском лагере в Одессе, будет проведена экспертиза, сообщили РИА Новости в госслужбе по чрезвычайным ситуациям по Одесской области.
"Сейчас проводится разборка и поливка места пожара. Выявлено тело погибшего человека, будет проведена идентификация и установлено, кто это", — сообщил по телефону представитель спасателей, который находится на месте пожара.
"Здание уничтожено полностью, это один из корпусов", — продолжил он.
Он добавил, что поиском пропавших детей занимается полиция, "есть надежда, что детям удалось выйти".