Спасатели гибель человека при пожаре в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Тело человека найдено на месте пожара в детском лагере в Одессе, будет проведена экспертиза, сообщили РИА Новости в госслужбе по чрезвычайным ситуациям по Одесской области.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. Внутри находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горящем корпусе. Несколько человек пострадали и были госпитализированы, трое детей пропали. Местные СМИ сообщили, что на месте разбора завалов было найдено тело ребенка.

"Сейчас проводится разборка и поливка места пожара. Выявлено тело погибшего человека, будет проведена идентификация и установлено, кто это", — сообщил по телефону представитель спасателей, который находится на месте пожара.

"Здание уничтожено полностью, это один из корпусов", — продолжил он.

Он добавил, что поиском пропавших детей занимается полиция, "есть надежда, что детям удалось выйти".