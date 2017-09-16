ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Компания Facebook передала спецпрокурору США по "делу о российском вмешательстве в выборы" данные о продажах рекламных мест ботам из России, сообщает Wall Street Journal.

Издание сообщает, что спецпрокурор получил "детальную информацию о покупках Россией рекламных мест на платформе" Facebook, причем переданные ему данные превосходят по объему те, что ранее на прошлой неделе получил конгресс, который также ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы.

Среди переданных данных, сообщает издание со ссылкой на собственные источники, – копии размещенной рекламы, информация об аккаунтах, через которые она была приобретена, и сведения о критериях, использованных для таргетинга.

РИА Новости пока не располагает комментарием компании.

Компания Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".