WSJ: Трампу предложили помиловать Ассанжа в обмен на данные о выборах в США

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер обратился к администрации президента США Дональда Трампа с предложением помиловать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в обмен представит доказательства невмешательства России в американские выборы, сообщает газета Wall Street Journal.

Как пишет газета, в среду Рорабахер говорил по телефону с главой аппарата Белого дома Джоном Келли и предложил сделку о помиловании Ассанжа.

По его мысли, в обмен на помилование Ассанж представил бы жесткие диски или другие носители данных, которые бы указывали на то, кто взломал Демократическую партию США во время президентских выборов-2016.

"Он ничего не получит, если то, что он нам предоставит, не будет доказательством", — сказал Рорабахер. Он также настаивал на встрече Ассанжа с представителем Трампа, который имеет непосредственный доступ к президенту.

Информацию о такого рода разговоре подтвердил чиновник администрации Трампа, пишет газета. Сам Рорабахенр подтвердил, что разговаривал на этой неделе с Келли, но отказался сообщать детали разговора.

В августе Ассанж заявил, что никогда не обращается к общественности через третьих лиц, и только его прямые заявления могут считаться достоверными. Таким образом он прокомментировал заметку американского издания Hill о том, что в ходе встречи с Рорабахером якобы заявил о непричастности России к взлому баз данных Демократической партии в 2016 году.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".