Небензя: Россия может не подписать декларацию США о реформе ООН

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет декларацию о реформе организации, предложенную президентом США Дональдом Трампом.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию", — сказал дипломат, отметив, что хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".

Встреча с мировыми лидерами

Небензя подчеркнул, что ООН необходимо реформировать в результате межправительственного процесса, а документ, подготовленный США, — декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не инструкция для генерального секретаря организации.

Первого сентября стало известно, что Дональд Трамп намерен провести 18 сентября в Нью-Йорке встречу с мировыми лидерами, посвященную реформе ООН. По информации "Рейтер", главы государств будут приглашены на переговоры, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.

Трамп обсудит реформу в стенах ООН

Официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань, комментируя инициативу Трампа о реформировании ООН, заявила, что Париж "с интересом" ознакомится с его предложениями.

В пятницу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Дональд Трамп на следующей неделе обсудит реформирование ООН на Генассамблее. Макмастер отметил, что ООН обладает огромным потенциалом, однако его следует использовать "более эффективно".

Днем ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США будут добиваться пяти различных целей на Генеральной ассамблее ООН, включая "твердые шаги по проведению реформы" организации. Ожидается, что на Генассамблее выступит президент Дональд Трамп, госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные американские дипломаты.

Путина не пригласили

Помощник президента России Юрий Ушаков 7 сентября заявил, что Владимир Путин не получал от Трампа приглашение на встречу, посвященную реформированию ООН. Ранее в Кремле сообщили, что глава государства не поедет в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя планы Трампа, заявил, что инициатива главы Белого дома напоминает диктат. "Намерение Дональда Трампа обсудить с мировыми лидерами реформу ООН очень похоже на диктат, а не на обсуждение. Не берусь судить, действительно ли назрела сегодня реформа ООН, а если и назрела, то не приведет ли ее проведение к еще большим разногласиям между государствами. Все это, что называется, вопросы другого порядка. Но в любом случае подобным образом такие дела не делаются", — отметил сенатор.