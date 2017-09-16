Небензя: Россия может не подписать декларацию США о реформе ООН

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет декларацию о реформе организации, предложенную президентом США Дональдом Трампом.
"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию", — сказал дипломат, отметив, что хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".
Встреча с мировыми лидерами
Первого сентября стало известно, что Дональд Трамп намерен провести 18 сентября в Нью-Йорке встречу с мировыми лидерами, посвященную реформе ООН. По информации "Рейтер", главы государств будут приглашены на переговоры, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.
Трамп обсудит реформу в стенах ООН
В пятницу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Дональд Трамп на следующей неделе обсудит реформирование ООН на Генассамблее. Макмастер отметил, что ООН обладает огромным потенциалом, однако его следует использовать "более эффективно".
Днем ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США будут добиваться пяти различных целей на Генеральной ассамблее ООН, включая "твердые шаги по проведению реформы" организации. Ожидается, что на Генассамблее выступит президент Дональд Трамп, госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные американские дипломаты.
Путина не пригласили
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя планы Трампа, заявил, что инициатива главы Белого дома напоминает диктат. "Намерение Дональда Трампа обсудить с мировыми лидерами реформу ООН очень похоже на диктат, а не на обсуждение. Не берусь судить, действительно ли назрела сегодня реформа ООН, а если и назрела, то не приведет ли ее проведение к еще большим разногласиям между государствами. Все это, что называется, вопросы другого порядка. Но в любом случае подобным образом такие дела не делаются", — отметил сенатор.