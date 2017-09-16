Украинский журналист заявил, что его избили за съемку Порошенко в ресторане

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сотрудники Управления государственной охраны Украины напали на журналистов возле ресторана, который посетил президент Петр Порошенко и несколько высокопоставленных чиновников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник инцидента репортер Михаил Ткач.

По его словам, нападение произошло на юго-востоке Киева в районе Конча-Заспа, где находятся особняки элиты. Журналист и его оператор хотели снять сюжет об ужине главы государства, однако сотрудники охраны не дали им этого сделать.

Вместе с Порошенко, как утверждает Ткач, в ресторане находились премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и другие политики.

В администрации президента Украины пока не прокомментировали эту информацию.