ТОКИО, 16 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит развивать ядерное оружие, пока не будет готова нанести массированный ответный удар по США, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

"Необходимо продолжать и прямо форсировать повышение качества нашей военной ударной мощи, чтобы можно было нанести ответный ядерный удар, который США не смогли бы вынести", — заявил Ким Чен Ын, который лично руководил в пятницу испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12", перелетевшей через Японию и упавшей в Тихом океане.

По его словам, КНДР нужно достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон прекратил угрозы применения силы.

Пуск ракеты состоялся в пятницу, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Ким Чен Ын призвал продемонстрировать, как КНДР достигает цели создания ядерных сил государства "в условиях беспредельных санкций".