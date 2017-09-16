В Одессе загорелся детский лагерь

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Детский лагерь загорелся в Одессе в ночь на субботу, внутри находились 42 ребенка, сообщает местное издание "Думская". По его данным, есть пострадавшие, трое детей пропали.

"В Одессе горит муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" на улице Дача Ковалевского… В горящем корпусе было 42 ребенка", — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

"Не досчитались троих детей. По словам очевидцев, они, испугавшись, могли убежать в сторону пляжа. Сейчас сотрудники муниципальной охраны и полиция прочесывают пляж", — пишет издание.

Несколько человек пострадали и были госпитализированы, говорится в сообщении.

"Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии… Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка — травма от падения, двое отравились продуктами горения", — сообщает "Думская".