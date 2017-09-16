В Лондоне полиция задержала мужчину с ножом после взрыва в метро

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину с ножом после теракта в лондонском метро.

Ранее транспортная полиция сообщила о двух мужчинах с ножами в метро.

"Полицейские Дэйв и Чим только что задержали мужчину с ножом, которого опознали по метро… Сообщивший в полицию дал такое точное и подробное описание, что у нас не было сомнений — это тот, кто нам нужен", — говорится в сообщении местной полиции в Twitter. Мужчина заявил, что нож у него был "для самообороны".

Как сообщил Mirror представитель полиции Лондона, мужчина был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия и доставлен в полицейский участок.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.