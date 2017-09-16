США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На авиабазе Неллис, штат Невада, США, отказались подтвердить информацию о том, что самолет, разбившийся 5 сентября, был произведен в СССР или России, о чем ранее сообщало издание Aviation Week.
"Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы, подчеркнув, что информация разглашаться не будет.
Погиб пилот
По предположению Popular Mechanics, в ходе тренировочного полета Шульц мог пилотировать Су-27. В материале журнала говорится, что летчик ранее участвовал в испытаниях истребителей F-35. Он считался чрезвычайно опытным пилотом и имел в общей сложности более двух тысяч часов налета.
Су-27 и МиГ-29
МиГ-по классификации НАТО Fulcrum ("Средство достижения цели") — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКб МиГ. Боевая машина эксплуатируется, в частности, вооруженными силами в России, Индии, Иране, Сирии и Сербии.