США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На авиабазе Неллис, штат Невада, США, отказались подтвердить информацию о том, что самолет, разбившийся 5 сентября, был произведен в СССР или России, о чем ранее сообщало издание Aviation Week.

"Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы, подчеркнув, что информация разглашаться не будет.

Погиб пилот

Aviation Week

В результате авиакатастрофы погиб подполковник Эрик Шульц. По данным, он возглавлял эскадрилью, занимающейся испытаниями зарубежной военной техники, в том числе истребителей советского или российского производства. Журнал Popular Mechanics напоминает, что в распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько Су-27. Боевые машины используются американскими летчиками для отработки действий против вероятного противника.

По предположению Popular Mechanics, в ходе тренировочного полета Шульц мог пилотировать Су-27. В материале журнала говорится, что летчик ранее участвовал в испытаниях истребителей F-35. Он считался чрезвычайно опытным пилотом и имел в общей сложности более двух тысяч часов налета.

Су-27 и МиГ-29

Flanker

Су-27 — по классификации НАТО("Удар во фланг") – многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Машина предназначена для завоевания превосходства в воздухе. Находятся на вооружении в России, Украине, Белоруссии, Китая и ряда других стран. Два Су-27 находятся в США в частном пользовании. Самолеты, согласно открытым данным, были приобретены на Украине.

МиГ-по классификации НАТО Fulcrum ("Средство достижения цели") — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКб МиГ. Боевая машина эксплуатируется, в частности, вооруженными силами в России, Индии, Иране, Сирии и Сербии.