Ким Чен Ын заявил, что КНДР стремится достичь баланса сил с США

ТОКИО, 16 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея стремится достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон прекратил говорить о возможности военного решения корейского кризиса, передает в субботу южнокорейское агентство Рёнхап.

"Наша высшая цель — достичь баланса сил, заставить американских правителей прекратить свою болтовню насчет какой-то возможности военного решения против нашего государства", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

В пятницу он лично руководил ракетными испытаниями, во время которых баллистическая ракета "Хвасон-12" перелетела через территорию Японии и упала в Тихий океан. Испытания прошли, несмотря на ужесточение санкций против КНДР со стороны СБ ООН. Президент США Дональда Трамп неоднократно заявлял, что не исключает военного решения кризиса.

"Мы должны четко продемонстрировать, как мы достигаем цели создания ядерных сил государства в условиях беспредельных санкций", — цитирует Ким Чен Ына агентство Рёнхап.