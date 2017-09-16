Ким Чен Ын заявил, что КНДР стремится достичь баланса сил с США

ТОКИО, 16 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея стремится достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон прекратил говорить о возможности военного решения корейского кризиса, передает в субботу южнокорейское агентство Рёнхап.
"Наша высшая цель — достичь баланса сил, заставить американских правителей прекратить свою болтовню насчет какой-то возможности военного решения против нашего государства", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.
"Мы должны четко продемонстрировать, как мы достигаем цели создания ядерных сил государства в условиях беспредельных санкций", — цитирует Ким Чен Ына агентство Рёнхап.