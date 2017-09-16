Мадуро подтвердил, что выборы в Венесуэле пройдут в середине октября

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что региональные выборы пройдут 15-го октября.

"Внимание, Венесуэла, Национальный избирательный совет (НИС) назначил выборы на 15 октября. Госпожа Тибисай Лусена (глава НИС — ред.), мы готовы голосовать", — сказал Мадуро.

Ранее Учредительное собрание Венесуэлы перенесло выборы губернаторов и мэров с декабря на октябрь.