Россия вмешивалась в выборы у "демократических соседей", заявил Тиллерсон

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия вмешивалась в выборы у своих "демократических соседей", представляя угрозу для этих стран.
"Копирует Маккейна"
Рекс Тиллерсон, заявляя об "атаках на основы демократии", "копирует Маккейна", считает сенатор Алексей Пушков.
"Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые", — написал парламентарий на своей странице в Twitter.
Тиллерсон копирует Маккейна, рассуждая об "атаках России на основы демократии". Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 сентября 2017 г.
"Игра с огнем"
"Риторика на тему защиты демократий сейчас уже мало кого вводит в заблуждение", — подчеркнула парламентарий.
Матвиенко уверена, что основной причиной "цветных революций" в ряде стран, включая Украину, стало западное вмешательство во внутреннюю политику суверенных государств.
"Экспорт демократии" несет народам лишь хаос, бедствия, войны. Россия сегодня является очевидным препятствием на пути реализации подобной политики" — считает спикер Совфеда.
Российское "вмешательство" в выборы
Москва неоднократно опровергала такие обвинения. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что нет фактов, доказывающих якобы имевшее место "вмешательство”. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".