Россия вмешивалась в выборы у "демократических соседей", заявил Тиллерсон

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия вмешивалась в выборы у своих "демократических соседей", представляя угрозу для этих стран.

"Копирует Маккейна"

"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуют основу демократии, вмешиваясь в свободные и демократичные выборы", — заявил Тиллерсон, выступая в Госдепе. Госсекретарь заверил, что Вашингтон непрерывно пытается защитить демократию от вмешательства в будущем.

Рекс Тиллерсон, заявляя об "атаках на основы демократии", "копирует Маккейна", считает сенатор Алексей Пушков.

"Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые", — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

Тиллерсон копирует Маккейна, рассуждая об "атаках России на основы демократии". Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 сентября 2017 г.

​"Игра с огнем"

Недружественная к Москве политика Вашингтона, стремящегося диктовать свои правила всему миру – это "игра с огнем", считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Риторика на тему защиты демократий сейчас уже мало кого вводит в заблуждение", — подчеркнула парламентарий.

Матвиенко уверена, что основной причиной "цветных революций" в ряде стран, включая Украину, стало западное вмешательство во внутреннюю политику суверенных государств.

"Экспорт демократии" несет народам лишь хаос, бедствия, войны. Россия сегодня является очевидным препятствием на пути реализации подобной политики" — считает спикер Совфеда.

Российское "вмешательство" в выборы

В американском конгрессе не прекращаются независимые расследования по фактам якобы имевшего места российского вмешательства в выборы президента США, на которых одержал победу Трамп. Подобным расследованием также занимается ФБР. В американских СМИ регулярно, как правило, со ссылкой на неназываемые источники, появляются публикации о контактах членов предвыборного штата Трампа с чиновниками и предпринимателями из России.

Москва неоднократно опровергала такие обвинения. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что нет фактов, доказывающих якобы имевшее место "вмешательство”. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".