ООН, 16 сен — РИА Новости. Россия намерена соблюдать все резолюции Совета безопасности ООН по КНДР, в том числе политическую часть, и ожидает этого от всех государств. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя

В пятницу вечером Совет безопасности ООН провел внеочередное заседание в связи с новым ракетным испытанием КНДР. По словам Небензи, на заседании "американская сторона, ссылаясь, видимо на заявление (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона, призвала Россию и Китай как можно скорее выполнить санкционную часть резолюции 2375".

"Мы сказали, что мы ответственный член международного сообщества и мы честно выполняем резолюции, которые принимаем в Совете безопасности, но эта резолюция также предусматривает политические меры, которые должны в равной степени выполняться", — сказал Небензя.

Он заявил, что российская делегация призвала "наших американских и других партнеров выполнять политические и дипломатические решения, которые предусмотрены резолюцией". "Без их выполнения мы также будем считать это неподчинением резолюции, неполным ее осуществлением", — подчеркнул российский дипломат.