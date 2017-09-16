Москва может не подписать подготовленную США декларацию по реформе ООН

ООН, 15 сен — РИА Новости. Москва может не подписать предложенную президентом США политическую декларацию о реформе ООН. Об этом заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию", — сказал дипломат.
Помощник президента России Юрий Ушаков 7 сентября заявил, что Владимир Путин не получал от своего американского коллеги приглашение на заседание по реформированию ООН. Ранее в Кремле сообщили, что глава государства не станет выступать на Генеральной ассамблее ООН.