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В мире

Расплата за С-400: США угрожают Турции санкциями

08:0016.09.2017
(обновлено: 08:01 16.09.2017)
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© AP Photo / Pool PhotoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью в Стамбуле. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo / Pool Photo

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Старейший из сенаторов США Бен Кардин направил письмо президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции против Турции из-за сделки по покупке у Москвы комплексов С-400.

От Трампа требуют применить к Турции закон о санкциях, предполагающий штрафные меры для всех деловых партнеров российской оборонки. Полновесное исполнение закона может еще больше испортить американо-турецкие отношения и привести к передислокации баз США из Турции в соседние страны.

Встать в позу против турка

Предложение ввести экономические ограничения против турецкого правительства сенатор Кардин обосновывает необходимостью мобилизации всех американских союзников. "Крайне неудачно то, что Турция в это критическое время, как кажется, объединяется с Москвой", — говорится в письме, направленном президенту Трампу. Кардин усматривает в действиях Анкары прямое нарушение санкционного закона и требует автоматического применения ответных мер, хотя по-прежнему соглашается рассматривать Турцию в качестве союзника.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Военный аналитик рассказал, почему Турция купила у России С-400

Между тем введение санкций против этой страны, если оно состоится, продолжит линию, уже выдерживаемую Вашингтоном. В сентябре США открыли производство по делу бывшего турецкого министра экономики Мехмета Зафара Чаглаяна, обвиняемого в совершении тайных сделок с Ираном. Речь также идет о несоблюдении санкционного режима, запрещающего львиную долю транзакций с тегеранским правительством. Турция, таким образом, рискует попасть под действие одного и того же закона дважды.

© AP Photo / Jacquelyn MartinСенатор Боб Коркер, сенатор Бен Кардин и сенатор Линдси Грэм на пресс-конференции об усилиях по прекращению современного рабства. 14 сентября 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сенатор Боб Коркер, сенатор Бен Кардин и сенатор Линдси Грэм на пресс-конференции об усилиях по прекращению современного рабства. 14 сентября 2017

Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мнение: контрактом по С-400 Турция хочет "позлить" американцев
В Анкаре повышают тон по отношению к Вашингтону. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доволен развитием собственной технологии производства беспилотников, поскольку добиться поставки этих вооружений от Соединенных Штатов не удалось. Возбуждение уголовного дела против Чаглаяна, хоть и бывшего министра, в Анкаре назвали "шагом против Турецкой Республики".

Однако решающим событием становится именно российская сделка. По выражению Эрдогана, "НАТО сходит с ума просто потому, что мы приобрели С-400". "Но что мы должны были делать? Ждать вас? Мы заботимся о себе сами", — сыграл на обострение президент.

Турция и НАТО: бунт на корабле или шантаж?

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин указывает на разочарование Эрдогана в политике Трампа. "В Анкаре на этого президента возлагались большие надежды из-за того, что его советником по безопасности был генерал Майкл Флинн, известный тесными связями с турецкими властями. Эрдоган рассчитывал, что под влиянием Флинна США изменят формат сирийской операции, а именно перестанут поддерживать курдов. Но ничего подобного не случилось. Флинн потерял работу в Белом доме, медовый месяц закончился, и вот уже курды при поддержке США берут Ракку. И в этот момент Эрдоган решается на ответную меру — в пику США он приобретает у России С-400", — говорит политолог.

Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция. Архивное фото
© AFP 2017 / Adem Altal
Турция разработает собственную систему ПРО при помощи Франции и Италии

Исторически турецкие военные тесно связаны с США и со структурами НАТО, но именно поэтому неудача государственного переворота, организованного армией в 2016 году, развязывает Эрдогану руки в том, что касается политического маневра. Ставшие менее влиятельными турецкие генералы теперь соглашаются на приобретение С-400, ракетного комплекса, несовместимого с аналогичными системами НАТО, и требующего технической поддержки со стороны российских специалистов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Контракт по С-400 является суверенным выбором Турции, заявили во Франции
Доцент ИСАА, специалист по военной истории Турции Вячеслав Шлыков назвал происходящее в отношениях Турции, США и НАТО "бунтом на корабле". При этом эксперт отмечает, что это был действительно резкий шаг. "То, что С-400 действительно были куплены Турцией, удивило даже специалистов", — говорит Шлыков.

"Эрдоган действительно иногда нелестно высказывается о НАТО, но в ближайшее время нереально рассчитывать, что он пойдет на серьезное обострение. Его заявления на эту тему больше напоминают шантаж. С другой стороны, обстановка накаляется, люди, желающие выйти из НАТО, в элите Турции есть", — добавляет востоковед Семен Багдасаров.

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