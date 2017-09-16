Ближневосточный Манхэттен: как Дубай из пустыни превратился в мировой центр

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Там, где еще 25 лет назад была пустыня да пара-тройка многоэтажек, теперь находятся сверкающие небоскребы и искусственная гавань с пришвартованными яхтами. За четверть века Дубай смог стать одним из ведущих мировых центров, символом ближневосточного экономического чуда и благополучия.

© AP Photo / Kamran Jebreili Туристы перед ночным круизом в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Туристы перед ночным круизом в Дубае

Район "Дубай Марина" часто называют ближневосточным Манхэттеном с поправкой на арабский колорит и климат: температура здесь никогда не опускается ниже отметки в 24 градуса. В остальном все то же: концентрация высококлассных ресторанов, жилые небоскребы, расположившиеся по периметру рукотворного канала, и такси как самое удобное средство передвижения.

© AP Photo / Kamran Jebreili Ресторан с традиционной арабской едой в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Ресторан с традиционной арабской едой в Дубае

Дубай и Нью-Йорк – лидеры "гонки небоскребов": так, дубайская 414-метровая "Башня Принцессы" (Princess Tower) стала второй по высоте жилой многоэтажкой в мире, уступив какие-то 12 метров манхэттенскому строению 432 Park Avenue. Зато первое место в этом состязании заняли ОАЭ: в 2010 году в Дубае открыли 828-метровое здание "Бурдж-Халифа". В его основании расположены три конструкции, похожие на лепестки лотоса, а само строение по форме напоминает сталагмит. Подняться на смотровую площадку можно на лифте, который взлетает на 124 этаж со скоростью 10 метров в секунду.

© Kamran Jebreili Туристы в Дубае © Kamran Jebreili Туристы в Дубае

Через три года Дубай будет принимать всемирную выставку "Экспо-2020". На это же время запланирован и новый высотный рекорд: в Дубае откроют сооружение с рабочим названием "Башня в Дубай-Крик Харбор", высота которой, по предварительным данным, составит 928 метров. Этот небоскреб станет центром нового строящегося района.

© AP Photo / Kamran Jebreili Бассейн на территории отеля в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Бассейн на территории отеля в Дубае

В 2021 году государству Объединенные Арабские Эмираты исполнится 50 лет. До обнаружения залежей нефти экономика эмиратов, находившихся под протекторатом Великобритании, опиралась на рыбную промышленность и сокращающуюся добычу жемчуга. Однако все изменилось в 1962 году, когда эмират Абу-Даби начал экспортировать нефть.

© AP Photo / Kamran Jebreili Зрители наблюдают за уличным представлением в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Зрители наблюдают за уличным представлением в Дубае

В 1968 году правитель Абу-Даби, шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайян, и глава Дубая, шейх Рашид ибн Саид Аль Мактум, инициировали объединение семи эмиратов для формирования общей внешней политики, обороны и политики безопасности. "Успех ОАЭ стал возможен за счет сотрудничества его лидеров во имя общих целей", – говорится на сайте правительства. Также говорится, что ключевой целью объединения стала защита богатой ресурсами территории от притязаний соседних стран. В 1971 году на встрече в Дубае было провозглашено создание ОАЭ.

© AP Photo / Kamran Jebreili Яхты на набережной Дубая © AP Photo / Kamran Jebreili Яхты на набережной Дубая

Еще задолго до объединения шейх Зайд стал откладывать значительную часть нефтяных доходов Абу-Даби в Фонд развития Договорных государств. Сегодня ОАЭ, будучи членом ОПЕК и ФСЭГ, занимает седьмое место в мире по запасу нефти и четвертое по ее производству: по состоянию на январь 2017 года, запасы нефти в стране составляют около 98 миллиардов баррелей, 96% которых приходится на эмират Абу-Даби. Запасы Дубая составляют 2 миллиарда баррелей (менее 4%).

© AP Photo / Kamran Jebreili Водные развлечения в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Водные развлечения в Дубае

© AP Photo / Kamran Jebreili Трамвай проезжает по мосту через канал в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Трамвай проезжает по мосту через канал в Дубае

"Дубай преуспел в том, чтобы создать благоприятную для бизнеса атмосферу: мы учли потребности инвесторов, освободив их от корпоративных налогов, стали использовать высокотехнологичные разработки, создали инфраструктуру и построили динамичный рынок недвижимости", – говорит шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, ставший эмиром Дубая и вице-президентом ОАЭ в 2006 году.

© AP Photo / Kamran Jebreili Прохожие на улице в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Прохожие на улице в Дубае

Будучи министром обороны, в 1985 году шейх Мохаммед стоял у истоков создания гражданской авиации ОАЭ. При его поддержке в 10 миллионов долларов, появилась компания Emirates, ныне один из мировых лидеров авиаперевозок. В 1994 году с подачи шейха в Дубае началось строительство знаменитой гостиницы в форме паруса "Бурдж-эль-Араб", которая задумывалась как "самый шикарный отель в мире" и открылась спустя пять лет. В 2001 году началось создание искусственных песчаных островов Пальм, которые отдали под застройку в 2006 году. Последними крупными проектами под началом шейха Мохаммеда стало строительство Дубайского метро (его открыли 9 сентября 2009 года в 9 часов 9 минут 9 секунд) и создание высотки "Бурдж-Халифа".

© AP Photo / Kamran Jebreili Рабочий проходит по строительный лесам в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Рабочий проходит по строительный лесам в Дубае

"Мы никогда не были и не будем ни теми, кто почивает на лаврах, ни теми, кто одержим своим успехом, ни теми, кто верит, что прогресс идет по инерции, – сказал шейх Мохаммед. – В отличие от других, мы не собираемся останавливаться на достигнутом".

© AP Photo / Kamran Jebreili Мужчина готовится к молитве в Дубае © AP Photo / Kamran Jebreili Мужчина готовится к молитве в Дубае