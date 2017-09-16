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В мире

Ближневосточный Манхэттен: как Дубай из пустыни превратился в мировой центр

08:0016.09.2017
(обновлено: 08:01 16.09.2017)
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© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскребы Дубая сквозь облакаВид на небоскребы Дубая сквозь облака
© AP Photo / Kamran Jebreili

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Там, где еще 25 лет назад была пустыня да пара-тройка многоэтажек, теперь находятся сверкающие небоскребы и искусственная гавань с пришвартованными яхтами. За четверть века Дубай смог стать одним из ведущих мировых центров, символом ближневосточного экономического чуда и благополучия.

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы перед ночным круизом в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы перед ночным круизом в Дубае

Район "Дубай Марина" часто называют ближневосточным Манхэттеном с поправкой на арабский колорит и климат: температура здесь никогда не опускается ниже отметки в 24 градуса. В остальном все то же: концентрация высококлассных ресторанов, жилые небоскребы, расположившиеся по периметру рукотворного канала, и такси как самое удобное средство передвижения.

© AP Photo / Kamran JebreiliРесторан с традиционной арабской едой в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Ресторан с традиционной арабской едой в Дубае

Дубай и Нью-Йорк лидеры "гонки небоскребов": так, дубайская 414-метровая "Башня Принцессы" (Princess Tower) стала второй по высоте жилой многоэтажкой в мире, уступив какие-то 12 метров манхэттенскому строению 432 Park Avenue. Зато первое место в этом состязании заняли ОАЭ: в 2010 году в Дубае открыли 828-метровое здание "Бурдж-Халифа". В его основании расположены три конструкции, похожие на лепестки лотоса, а само строение по форме напоминает сталагмит. Подняться на смотровую площадку можно на лифте, который взлетает на 124 этаж со скоростью 10 метров в секунду.

© Kamran JebreiliТуристы в Дубае
© Kamran Jebreili
Туристы в Дубае

Через три года Дубай будет принимать всемирную выставку "Экспо-2020". На это же время запланирован и новый высотный рекорд: в Дубае откроют сооружение с рабочим названием "Башня в Дубай-Крик Харбор", высота которой, по предварительным данным, составит 928 метров. Этот небоскреб станет центром нового строящегося района.

© AP Photo / Kamran JebreiliБассейн на территории отеля в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бассейн на территории отеля в Дубае

В 2021 году государству Объединенные Арабские Эмираты исполнится 50 лет. До обнаружения залежей нефти экономика эмиратов, находившихся под протекторатом Великобритании, опиралась на рыбную промышленность и сокращающуюся добычу жемчуга. Однако все изменилось в 1962 году, когда эмират Абу-Даби начал экспортировать нефть.

© AP Photo / Kamran JebreiliЗрители наблюдают за уличным представлением в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Зрители наблюдают за уличным представлением в Дубае

В 1968 году правитель Абу-Даби, шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайян, и глава Дубая, шейх Рашид ибн Саид Аль Мактум, инициировали объединение семи эмиратов для формирования общей внешней политики, обороны и политики безопасности. "Успех ОАЭ стал возможен за счет сотрудничества его лидеров во имя общих целей", говорится на сайте правительства. Также говорится, что ключевой целью объединения стала защита богатой ресурсами территории от притязаний соседних стран. В 1971 году на встрече в Дубае было провозглашено создание ОАЭ.

© AP Photo / Kamran JebreiliЯхты на набережной Дубая
© AP Photo / Kamran Jebreili
Яхты на набережной Дубая

Еще задолго до объединения шейх Зайд стал откладывать значительную часть нефтяных доходов Абу-Даби в Фонд развития Договорных государств. Сегодня ОАЭ, будучи членом ОПЕК и ФСЭГ, занимает седьмое место в мире по запасу нефти и четвертое по ее производству: по состоянию на январь 2017 года, запасы нефти в стране составляют около 98 миллиардов баррелей, 96% которых приходится на эмират Абу-Даби. Запасы Дубая составляют 2 миллиарда баррелей (менее 4%).

© AP Photo / Kamran JebreiliВодные развлечения в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Водные развлечения в Дубае
© AP Photo / Kamran JebreiliТрамвай проезжает по мосту через канал в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Трамвай проезжает по мосту через канал в Дубае

"Дубай преуспел в том, чтобы создать благоприятную для бизнеса атмосферу: мы учли потребности инвесторов, освободив их от корпоративных налогов, стали использовать высокотехнологичные разработки, создали инфраструктуру и построили динамичный рынок недвижимости", говорит шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, ставший эмиром Дубая и вице-президентом ОАЭ в 2006 году.

© AP Photo / Kamran JebreiliПрохожие на улице в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Прохожие на улице в Дубае

Будучи министром обороны, в 1985 году шейх Мохаммед стоял у истоков создания гражданской авиации ОАЭ. При его поддержке в 10 миллионов долларов, появилась компания Emirates, ныне один из мировых лидеров авиаперевозок. В 1994 году с подачи шейха в Дубае началось строительство знаменитой гостиницы в форме паруса "Бурдж-эль-Араб", которая задумывалась как "самый шикарный отель в мире" и открылась спустя пять лет. В 2001 году началось создание искусственных песчаных островов Пальм, которые отдали под застройку в 2006 году. Последними крупными проектами под началом шейха Мохаммеда стало строительство Дубайского метро (его открыли 9 сентября 2009 года в 9 часов 9 минут 9 секунд) и создание высотки "Бурдж-Халифа".

© AP Photo / Kamran JebreiliРабочий проходит по строительный лесам в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Рабочий проходит по строительный лесам в Дубае

"Мы никогда не были и не будем ни теми, кто почивает на лаврах, ни теми, кто одержим своим успехом, ни теми, кто верит, что прогресс идет по инерции, сказал шейх Мохаммед. В отличие от других, мы не собираемся останавливаться на достигнутом".

© AP Photo / Kamran JebreiliМужчина готовится к молитве в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Мужчина готовится к молитве в Дубае
© AP Photo / Kamran JebreiliДевушка во время пробежки в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Девушка во время пробежки в Дубае

 

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