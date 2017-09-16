Дебош, убийства и "распил". Как привыкли воевать американские наемники

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Грохот автоматных очередей, крики раненых, паника, давка — десять лет назад, 16 сентября 2007 года, в Багдаде произошел инцидент, едва не похоронивший репутацию американских частных военных компаний (ЧВК). Вооруженные сотрудники одиозной организации Blackwater открыли огонь на поражение по толпе гражданских лиц. В результате беспорядочной стрельбы наемников погибли 17 мирных жителей, еще 18 получили ранения, в том числе дети. Это был первый случай "героизма" ЧВК США на Ближнем Востоке, преданный огласке, но далеко не последний. © AP Photo / Hani Mohammed В составе арабской коалиции в Йемене воюют 400 наемников из Blackwater Американские и европейские наемники успели "наследить" во многих странах и своими выходками едва не рассорили их правительства со своими "работодателями". О типичном поведении западных наемников в современных вооруженных конфликтах — в материале РИА Новости.

Проблема в имени

После багдадской трагедии правительство Ирака лишило американскую ЧВК лицензии на работу в стране… и вернуло ее через неделю. Более серьезных санкций в отношении Blackwater не дали ввести американские кураторы, фактически управлявшие ближневосточным государством после свержения Саддама Хусейна. Руководство США не собиралось отказываться от услуг профессиональных головорезов, за гибель которых не нужно отчитываться перед электоратом. Официальные лица постарались замять инцидент, взяв за оправдание действий наемников версию Blackwater: якобы на пути их конвоя неизвестные подорвали радиоуправляемый фугас и обстреляли броневики ЧВК из стрелкового оружия. Иракская сторона с этой версией не согласилась.

© AP Photo / Gervasio Sanchez/File Сотрудники частной военной компании Blackwater в Багдаде. 2004 год © AP Photo / Gervasio Sanchez/File Сотрудники частной военной компании Blackwater в Багдаде. 2004 год

Позже расследованием происшествия занялись сотрудники ФБР, скрипя зубами подтвердившие, что убийства мирных жителей были неоправданными и нарушали правила открытия огня на поражение. Правительство Ирака формально инициировало процедуру вывода наемников Blackwater из страны, но затем контракт с ними все же продлили, очевидно, под давлением американских властей. Никого опять не наказали. Тем не менее в октябре 2007 года руководство компании решило "перезагрузить" свой имидж и провело "ребрендинг" — сменило вывеску на Blackwater Worldwide и нарисовало новый логотип.

Однако наемники не перестали "ураганить" и под новым именем, что позже привело к крупным скандалам. В 2009 году Blackwater Worldwide превратилась в Xe Services. Однако в сентябре 2010 года пятерым членам руководства новой-старой ЧВК были предъявлены обвинения в контрабанде оружия, которое ушлые наемники под шумок "уводили" с американских складов в Афганистане и продавали на стороне. В результате компании вновь пришлось проходить ставший привычным обряд "крестин" — Xe Services переименовали в Academi. Именно под этим "брендом" американские наемники действуют сегодня в интересах США по всему миру. В частности, еще в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс со ссылкой на свои источники в НАТО заявлял, что около 500 "академиков" воюют в Донбассе на стороне Киева.

"Веселая" компания

Если Blackwater печально известна из-за коррупционных скандалов и жестокости своих сотрудников, то за американо-британской ЧВК ArmorGroup International закрепилась недобрая слава "беспредельщиков". Эта компания в конце 2000-х годов охраняла посольство США в Кабуле и обеспечивала проводку конвоев американских официальных лиц по территории страны. По факту же ее сотрудники отметились крайне низким уровнем дисциплины.

© REUTERS / Omar Sobhani На месте взрыва возле посольства РФ в Кабуле. 20 января 2016 © REUTERS / Omar Sobhani На месте взрыва возле посольства РФ в Кабуле. 20 января 2016

В сентябре 2009 года американская неправительственная организация Project On Government Oversight (POGO), базирующаяся в Вашингтоне, направила письмо госсекретарю США Хиллари Клинтон с детальным описанием того, как бойцы ArmorGroup коротают свободное от службы время. По данным инсайдов POGO, около 50 из 450 наемников этой компании, дислоцированных в Афганистане, серьезно портили имидж своих стран. "Секьюрити" посольства часто покидали свои посты, беспробудно пьянствовали, устраивали драки, задирали местных и друг друга на национальной почве (примерно половина наемников были гуркхами), вели себя распутно.

Смета "на глазок"

По результатам расследования, проведенного американскими властями, десять наемников были уволены из ЧВК. Поднимался вопрос о полном разрыве контракта с ArmorGroup, однако 27 октября 2010 года Госдепартамент констатировал, что не может найти на замену достаточное количество сотрудников других ЧВК, знающих и английский язык, и пушту, а также обладающих достаточным опытом работы в Афганистане. Однако искать замену все-таки пришлось. Вскоре после "дисциплинарного" скандала сенатский комитет по делам вооруженных сил опубликовал доклад, согласно которому руководство ArmorGroup платило деньги полевым командирам различных афганских вооруженных группировок за охрану американского аэродрома в провинции Герат. По данным сената, часть этих денег от местных "вождей" уходила напрямую "Талибану"*, который закупал на них оружие и боеприпасы. Череда скандалов привела к тому, что с 2012 года охрану посольства и военных объектов США в Афганистане осуществляет ЧВК Aegis Defense Services. А за ArmorGroup на долгие годы закрепилась дурная репутация.

В многочисленных скандалах были замечены и сотрудники одной из старейших американских ЧВК — DynCorp. В конце 90-х наемники этой организации работали в Боснии и Герцеговине и базировались главным образом на военной базе США Comanche Base Camp. По свидетельствам из разных источников, помимо боевой службы сотрудники ЧВК промышляли работорговлей. Они совращали несовершеннолетних местных жителей, а потом продавали их друг другу за деньги. В ходе расследования, стартовавшего в июне 2002 года, сотрудники военной полиции Армии США допросили весь личный состав DynCorp с базы Comanche. По итогам проверки пятеро педофилов в камуфляже были уволены из ЧВК. Еще десятки были вынуждены подать в отставку. Тем не менее к уголовной ответственности никого из них не привлекли.

В Ираке бойцы DynCorp "отличились" непомерной жадностью и колоссальными "распилами" средств американских налогоплательщиков. В их задачи входили, в частности, тренировка иракской полиции, подготовка мест ее дислокации, строительство инфраструктуры. Сметы на все расходы составлялись руководством ЧВК "на глазок" и отправлялись в Вашингтон. Газета New York Times осенью 2007 года констатировала, что DynCorp, по сути, действовала независимо от своих кураторов в Госдепе США, запрашивала у американского правительства баснословные суммы на сомнительные проекты. К ним относится, например, строительство огромного олимпийского бассейна в Багдаде, где могли бы освежиться высшие офицеры иракской полиции.

© AP Photo / Khalid Mohammed Сотрудники частной военной компании в Багдаде. 2010 год © AP Photo / Khalid Mohammed Сотрудники частной военной компании в Багдаде. 2010 год

В октябре 2007 года стало известно, что DynCorp потратила на иракских правоохранителей почти полтора миллиарда бюджетных долларов США. Сколько из них осело в карманах руководства компании — затруднились сказать даже правительственные аудиторы. В конце концов, DynCorp решила выплатить частичную компенсацию за деньги, ушедшие "в никуда", а от тренировок иракской полиции ее отстранили.

"Буревестники"

Подготовкой силовиков в разных странах занимались и другие компании. В сентябре 2012 года сербские общественные организации в США подали судебный иск к ЧВК MRPI, в котором потребовали 10 миллиардов долларов компенсации за геноцид сербов на территории Хорватии в ходе печально известной операции "Буря" в 1995 году. Тогда, напомним, погибли до двух тысяч гражданских лиц, около 200-250 тысяч стали беженцами.

Сербские правозащитники выяснили, что хорватских военных к этой операции специально готовили инструкторы из MRPI. В качестве доказательства сербская община США предоставила суду договор на обучение хорватских солдат и офицеров, заключенный в 1990-х годах между ЧВК и Загребом. Представители MRPI от обвинений всячески открещивались. Как и в большинстве подобных случаев, наказания в итоге никто не понес.

*Террористическая организация, запрещенная в России.