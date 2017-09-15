Трамп: КНДР продемонстрировала мировому сообществу полное пренебрежение

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР продемонстрировала соседям и мировому сообществу полное пренебрежение.

"Северная Корея вновь показала полное пренебрежение соседям и всему мировому сообществу", — заявил Трамп, выступая перед военными на авиабазе Эндрюс. Выступление транслировал сайт Белого дома.

СБ ООН в августе и сентябре принял резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР в связи с ракетной и ядерной программой Пхеньяна.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 06.57 (00.57 мск), в промежуток с 07.04 (01.04 мск) до 07.06 (01.06 мск) перелетела через территорию Японии и в 07.16 (01.16 мск) упала в 2,2 тысячи км от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.