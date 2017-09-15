Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Службу безопасности Украины в пытках гражданки страны Дарьи Мастикашевой. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации HRW, 29-летнюю украинку обвинили в государственной измене, а суд в Днепре санкционировал ее досудебное содержание до проведения расследования. Мастикашева в августе приезжала в Днепропетровскую область навестить сына и мать. Она была задержана 15 августа при попытке сесть на автобус, чтобы вернуться в Москву.

Адвокат Мастикашевой рассказал правозащитникам, что после задержания ее пытали и заставили на камеру прочитать признание в работе на ФСБ России.

"Украинские власти должны немедленно расследовать заявления о незаконном задержании и пытках”, — приводит сайт правозащитной организации слова директора по правам человека в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона, который также отметил, что на Украине участились случаи пыток, "которые остаются безнаказанными"

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 17 августа на брифинге сообщил о задержании двух граждан Украины — Дарьи Мастикашевой и Александра Каратая. По версии СБУ, они по заданию российских спецслужб якобы готовили теракты в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на украинских силовиков в Донбассе.

Гражданский муж россиянин Мастикашевой Сергей Соколов заявил, что она не имела никакого отношения к деятельности спецслужб, а занималась исключительно развитием дворового спорта. В Днепр, где Мастикашева родилась, она приехала для того, чтобы подготовить своего 10-летнего сына к учебе. Соколов тажке рассказал, что при задержании сотрудники СБУ сильно избили Мастикашеву. При содержании под стражей ее душили, надевали пакет на голову и вывозили в Донбасс, угрожая убить.