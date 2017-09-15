В США отказались сообщить, был ли разбившийся самолет произведен в России

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель авиабазы Неллиc в Неваде отказалась сообщить, был ли разбившийся 5 сентября самолет производства России или СССР.

Издание Aviation Week сообщило, что в результате инцидента 5 сентября погиб подполковник Эрик Шульц, командир эскадрильи, которая занималась пилотированием военных самолетов иностранного производства. Ранее в прессе сообщалось, что на вооружении эскадрильи находятся такие самолеты советского и российского производства, как МИГ-29 и Су-27. США получают их из третьих стран и используют для изучения технологий и тактики вероятного противника. В частности, самолет Су-27 наблюдали в полете над Невадой в январе этого года.

"Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы.

"Информацию об этом публике сообщать не будут", — добавила она.