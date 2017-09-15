СБ ООН проводит внеочередное заседание по КНДР

ООН, 15 сен — РИА Новости. Совет Безопасности ООН проводит внеочередное заседание в связи с ракетным испытанием КНДР, члены Совбеза заявляют о необходимости максимально строгого соблюдения установленного в отношении Пхеньяна санкционного режима.
Экстренное заседание накануне созвали делегации США, Японии и Южной Кореи.
Он подчеркнул, что, "если необходимо, всегда есть возможность введения новых санкций". Однако, как сообщили дипломаты, рассмотрение вопроса о введении новых мер давления на данном заседании не предусмотрено.
Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что все члены Совбеза должны проявить жесткость в выполнении санкций, "чтобы северокорейской режим понял, что его провокации и конфронтация безрассудны".
Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.
Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.