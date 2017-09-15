В Великобритании уровень террористической угрозы подняли до наивысшего

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до наивысшего — критического — во второй раз за полгода.

"Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический", — сообщила на своем сайте служба контрразведки Ми-5.

Критический уровень – максимально возможный, он означает, что новый теракт может произойти в любой момент.

Ми-5 участвует в расследовании произошедшего в пятницу утром теракта в лондонском метро.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. По последним данным, было госпитализировано 29 человек.

Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

Что это означает

В последний раз уровень террористической угрозы был повышен до максимального в конце мая, после кровавого теракта в Манчестере. Введение критического уровня террористической угрозы означает привлечение военных к выполнению обязанностей по охране важных объектов: правительственных зданий, резиденций королевы, посольств иностранных государств (тех, которые обычно охраняют двое полицейских).

"На определенный период военные заменять полицейских, занимающихся охраной определенных объектов, в которые доступ гражданам запрещен", — пояснила, выступая с заявлением, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Кроме того, повышение уровня террористической угрозы предусматривает увеличение числа полицейских на улице, появление военной охраны на общественном транспорте, а также дополнительные процедуры досмотра на массовых мероприятиях.

Обычно режим максимального уровня террористической угрозы сохраняется всего несколько дней, в случае с Манчестером, где во время концерта американской певицы Арианы Гранде смертник осуществил подрыв и убил 22 человек, в том числе 12 детей, было именно так.

В четвертый раз в истории

Шкала уровней террористической угрозы была введена летом 2006 года, тогда ее уровень был обозначен как "серьезный".

За высшим, "критическим" уровнем следуют "серьезный", "существенный", "умеренный" и "низкий". При этом два последних пока не применялись — уровень террористической угрозы еще ни разу не опускали ниже "существенного".

В середине августа 2006 года уровень террористической угрозы в Британии впервые был повышен до максимума и оставался на этом уровне в течение трех дней.

В конце июне 2007 года уровень опасности вновь был повышен до критического уровня, который сняли через пять дней. В течение последующих трех лет власти поочередно устанавливали планку опасности на "существенном" или "серьезном" уровне. В 2011 году уровень угрозы был понижен до "существенного" уровня и оставался на этой отметке четыре года.

В августе 2014 года уровень угрозы был повышен до "серьезного" уровня, а 23 мая 2017 года — до "критического".