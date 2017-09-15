В Великобритании уровень террористической угрозы подняли до наивысшего

22:3515.09.2017
(обновлено: 23:03 15.09.2017)
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ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до наивысшего — критического — во второй раз за полгода.
"Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический", — сообщила на своем сайте служба контрразведки Ми-5.
Критический уровень – максимально возможный, он означает, что новый теракт может произойти в любой момент.
Ми-5 участвует в расследовании произошедшего в пятницу утром теракта в лондонском метро.
В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. По последним данным, было госпитализировано 29 человек.
Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.
Взрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.
Часть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон, призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
Позднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
Экс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.
Что это означает
В последний раз уровень террористической угрозы был повышен до максимального в конце мая, после кровавого теракта в Манчестере. Введение критического уровня террористической угрозы означает привлечение военных к выполнению обязанностей по охране важных объектов: правительственных зданий, резиденций королевы, посольств иностранных государств (тех, которые обычно охраняют двое полицейских).
"На определенный период военные заменять полицейских, занимающихся охраной определенных объектов, в которые доступ гражданам запрещен", — пояснила, выступая с заявлением, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Кроме того, повышение уровня террористической угрозы предусматривает увеличение числа полицейских на улице, появление военной охраны на общественном транспорте, а также дополнительные процедуры досмотра на массовых мероприятиях.
Обычно режим максимального уровня террористической угрозы сохраняется всего несколько дней, в случае с Манчестером, где во время концерта американской певицы Арианы Гранде смертник осуществил подрыв и убил 22 человек, в том числе 12 детей, было именно так.
В четвертый раз в истории
Шкала уровней террористической угрозы была введена летом 2006 года, тогда ее уровень был обозначен как "серьезный".
За высшим, "критическим" уровнем следуют "серьезный", "существенный", "умеренный" и "низкий". При этом два последних пока не применялись — уровень террористической угрозы еще ни разу не опускали ниже "существенного".
В середине августа 2006 года уровень террористической угрозы в Британии впервые был повышен до максимума и оставался на этом уровне в течение трех дней.
В конце июне 2007 года уровень опасности вновь был повышен до критического уровня, который сняли через пять дней. В течение последующих трех лет власти поочередно устанавливали планку опасности на "существенном" или "серьезном" уровне. В 2011 году уровень угрозы был понижен до "существенного" уровня и оставался на этой отметке четыре года.
В августе 2014 года уровень угрозы был повышен до "серьезного" уровня, а 23 мая 2017 года — до "критического".
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Взрыв в лондонском метро: первые минуты после ЧП и эвакуация пострадавших