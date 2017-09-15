ИГ* взяло ответственность за теракт в лондонском метро

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в лондонском метро, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили ранения и ожоги, не угрожающие жизни. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет 29 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация