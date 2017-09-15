КНДР скоро ощутит влияние санкций, считает постпред США в ООН

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. КНДР скоро ощутит влияние санкций со стороны ООН, но вопрос, как Пхеньян отреагирует на это, заявила в рамках брифинга для журналистов в Белом доме постпред США в ООН Никки Хейли.
Хейли добавила, что пока непонятно, как Пхеньян будет реагировать на последствия санкций, когда они дадут результат. В зависимости от этого Совет Безопасности ООН и будет принимать дальнейшие решения.
Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.
Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.