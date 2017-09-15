КНДР скоро ощутит влияние санкций, считает постпред США в ООН

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. КНДР скоро ощутит влияние санкций со стороны ООН, но вопрос, как Пхеньян отреагирует на это, заявила в рамках брифинга для журналистов в Белом доме постпред США в ООН Никки Хейли.

"Мы стараемся оказывать давление с помощью дипломатических акций, насколько это возможно. Если вы посмотрите на резолюции, которые были приняты в последние месяцы, они отрезали 90% поставок нефти, экспорта. (В КНДР) закрылись совместные предприятия, сократился рынок труда, мы ударили по их экономике. Это (полномасштабный эффект от санкций) будет видно через некоторое время. Эффект уже появляется. Они продолжают действовать безрассудно", — сказала она.

Хейли добавила, что пока непонятно, как Пхеньян будет реагировать на последствия санкций, когда они дадут результат. В зависимости от этого Совет Безопасности ООН и будет принимать дальнейшие решения.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.