Спецдокладчик ООН по санкциям отверг обвинения в подкупе со стороны России

ЖЕНЕВА, 15 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири отверг обвинения UN Watch в написании доклада о ситуации в РФ за взятку, заявили в пресс-службе Совета ООН по правам человека.

Джазаири представил свой доклад о ситуации в РФ после введения санкций США и ЕС в ходе 36-й сессии Совета ООН по правам человека 13 сентября. В документе, в частности, говорится, что российская экономика оказалась гибкой и сильно интегрированной в международную, что позволило ей быстро восстановиться от санкций, а сами ограничительные меры ударили по странам, которые их ввели. Россия сочла объективным освещение ситуации с санкциями, представленное спецдокладчиком, и выразила готовность и дальше сотрудничать с Джазаири.

Во время дебатов по докладу неправительственная организация UN Watch обвинила Джазаири в том, что он написал позитивный для России доклад, потому что получил от Москвы 50 тысяч долларов. Представитель группы также отметил, что Венесуэла и Куба способствовали созданию мандата спецдокладчика, являясь действующими членами СПЧ.

"Подобные нападки на мой мандат основаны на инсинуациях, а не на фактах. Я готов ответить на все вопросы, касающиеся правовой и фактологической части моего доклада, который, как я надеюсь, привлекает внимание к озабоченностям в области прав человека, которые возникают вследствие использования санкций, что предусмотрено моим мандатом", — приводит пресс-служба СПЧ слова Джазаири.

В СПЧ пояснили, что Российская Федерация в 2016 году предоставила 350 тысяч долларов добровольных пожертвований на работу офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Из этой суммы, по просьбе России, 50 тысяч долларов было направлено на все шесть мандатов УВКПЧ ООН, включая мандат спецдокладчика по односторонним ограничительным мерам. В прошлом году 35% бюджета офиса Специальных процедур системы СПЧ ООН было профинансировано через подобные внебюджетные пожертвования со стороны разных стран. Через офис главы УВКПЧ финансирование получили 27 докладчиков.

Спецдокладчики СПЧ ООН работают на добровольной основе, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату от ООН. Они проводят свою работу тщательным образом, чтобы избежать конфликта интересов и независимы от государств или организаций.

Джазаири подчеркнул, что добровольные пожертвования стран необходимы для выполнения должной работы спецдокладчика.

"Я самым жестким образом отвергаю обвинения в том, что на результаты моего визита в Российскую Федерацию оказало влияние финансирование моего мандата. Все официальные визиты в страны, включая и мой визит в РФ, финансируются из бюджета ООН", — подчеркнул Джазаири.