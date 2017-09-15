США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Спецдокладчик ООН по санкциям отверг обвинения в подкупе со стороны России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6250)
21:2715.09.2017
0950
© AFP 2017 / Jewel SamadООН. Архивное фотоООН. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad

ЖЕНЕВА, 15 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири отверг обвинения UN Watch в написании доклада о ситуации в РФ за взятку, заявили в пресс-службе Совета ООН по правам человека.

Посетители в здании бундестага в Берлине. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
На сайте бундестага появилась петиция об отмене санкций против России
Джазаири представил свой доклад о ситуации в РФ после введения санкций США и ЕС в ходе 36-й сессии Совета ООН по правам человека 13 сентября. В документе, в частности, говорится, что российская экономика оказалась гибкой и сильно интегрированной в международную, что позволило ей быстро восстановиться от санкций, а сами ограничительные меры ударили по странам, которые их ввели. Россия сочла объективным освещение ситуации с санкциями, представленное спецдокладчиком, и выразила готовность и дальше сотрудничать с Джазаири.

Во время дебатов по докладу неправительственная организация UN Watch обвинила Джазаири в том, что он написал позитивный для России доклад, потому что получил от Москвы 50 тысяч долларов. Представитель группы также отметил, что Венесуэла и Куба способствовали созданию мандата спецдокладчика, являясь действующими членами СПЧ.

"Подобные нападки на мой мандат основаны на инсинуациях, а не на фактах. Я готов ответить на все вопросы, касающиеся правовой и фактологической части моего доклада, который, как я надеюсь, привлекает внимание к озабоченностям в области прав человека, которые возникают вследствие использования санкций, что предусмотрено моим мандатом", — приводит пресс-служба СПЧ слова Джазаири.

В СПЧ пояснили, что Российская Федерация в 2016 году предоставила 350 тысяч долларов добровольных пожертвований на работу офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Из этой суммы, по просьбе России, 50 тысяч долларов было направлено на все шесть мандатов УВКПЧ ООН, включая мандат спецдокладчика по односторонним ограничительным мерам. В прошлом году 35% бюджета офиса Специальных процедур системы СПЧ ООН было профинансировано через подобные внебюджетные пожертвования со стороны разных стран. Через офис главы УВКПЧ финансирование получили 27 докладчиков.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Клинцевич: ЕС штампует санкции против РФ, как "медсестра в регистратуре"
Спецдокладчики СПЧ ООН работают на добровольной основе, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату от ООН. Они проводят свою работу тщательным образом, чтобы избежать конфликта интересов и независимы от государств или организаций.

Джазаири подчеркнул, что добровольные пожертвования стран необходимы для выполнения должной работы спецдокладчика.

"Я самым жестким образом отвергаю обвинения в том, что на результаты моего визита в Российскую Федерацию оказало влияние финансирование моего мандата. Все официальные визиты в страны, включая и мой визит в РФ, финансируются из бюджета ООН", — подчеркнул Джазаири.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена