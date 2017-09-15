США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

"Измена родине": гражданку Украины обвиняют в шпионаже в пользу России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (262)
20:3915.09.2017
(обновлено: 20:46 15.09.2017)
05136
© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Гражданской жене россиянина Сергея Соколова, украинке Дарье Мастикашевой, задержанной Службой безопасности Украины в городе Днепр, предъявлены подозрения по статьям "измена родине" и "незаконное приобретение боеприпасов", сообщил ее адвокат Игорь Колесников.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Вспомнил об офицерской чести. Глава СБУ обвинил ФСБ в организации терактов
Однако Соколов утверждает, что это месть Киева за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", в том числе занимается журналистскими расследованиями происходящих на Украине событий. В частности, центр расследовал авиакатастрофу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году и пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту. Руководитель центра Руслан Мильченко заявил, что эта версия "очень мешала властям Украины", центр получал угрозы от СБУ.

Предъявлены обвинения

"Ей предъявлено подозрение, это особенность нашего национального законодательства… Она подозревается в совершении государственной измены группой лиц и в незаконном приобретении запрещенных предметов – взрывчатки, патронов", — сообщил Колесников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, Мастикашевой избрана мера пресечение в виде заключения под стражу на два месяца, до 18 октября, уточнил Колесников.

Версия СБУ

Президент Украины Петр Порошенко (справа) во время представления нового руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Глава СБ Украины утверждает, что в Харькове задержали "российских шпионов"
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 17 августа на брифинге сообщил о задержании двух граждан Украины — Дарьи Мастикашевой и Александра Каратая. По версии СБУ, Мастикашева и Каратай по заданию российских спецслужб якобы готовили теракты в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции — украинских силовиков в Донбассе.

По заявлению Грицака, Мастикашева и Каратай нашли в Днепропетровской области троих бывших участников военной операции в Донбассе. Им предложили поехать в Москву работать строителями. Однако в России "российские спецслужбы фиксировали пребывание украинцев на инфраструктурных объектах". "В дальнейшем это было бы использовано как доказательство подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью", — утверждает глава СБУ. Украинцы решили, что их якобы "используют в преступных целях", после чего бежали из России и сообщили о случившемся сотрудникам СБУ.

Версия защиты

В пятницу адвокат и муж Мастикашевой выступили в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции со своей версией событий. По утверждению гражданского мужа Мастикашевой, россиянина Сергея Соколова, она не имела никакого отношения к деятельности спецслужб, а занималась исключительно развитием дворового спорта. В родной для нее Днепр она приехала исключительно для того, чтобы подготовить своего 10-летнего сына к учебе: он живет с бабушкой и ходит в украинскую школу.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
СБУ заявила, что в России якобы готовили теракты, чтобы обвинить в них Киев
Вечером 15 сентября ее задержали сотрудники СБУ, сильно избив. Он утверждает также, что Мастикашеву душили, надевали пакет на голову и вывозили в Донбасс, угрожая убить.

По версии Соколова, задержание Мастикашевой стало местью за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", занимается журналистскими расследованиями. В том числе расследовал убийство на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а также деятельность некой "Днепропетровской ОПГ", якобы близкой к местному отделу СБУ. Второй задержанный СБУ, Александр Каратай – просто случайный знакомый и земляк Дарьи.

Сказанное Соколовым подтвердил руководитель центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко. Он напомнил, что центр расследовал также авиакатастрофу рейса MH17 в Донецкой области 17 июля 2014 года, пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту.

"Та версия, которой придерживались мы – о взрыве на борту – очень мешала властям Украины", — считает Мильченко. Он утверждает, что центр уже получал угрозы от СБУ в этой связи.

Мильченко рассказал также интересные подробности об одном из несостоявшихся "диверсантов", по версии СБУ, некоем Юрии Бондаре. По словам Мильченко, Бондарь сотрудничал с его центром в качестве источника информации.

"Наше расследование вышло на подготовку диверсионных групп… Этот человек показал нам место, где на базе 93-ей мотострелковой бригады готовились террористы для совершения диверсионных операций в ДНР, ЛНР, Крыму и РФ. Информация поступала такая, что сейчас готовятся схроны, места определенные. Когда начнется у вас чемпионат мира по футболу, люди готовятся для организации диверсий именно в это время, чтобы запугать народ", — утверждает Мильченко.

Девятого августа он обнародовал эти факты на одном из российских сайтов, а уже через несколько дней Мастикашева была задержана в Днепре, обратил внимание Мильченко.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена