"Измена родине": гражданку Украины обвиняют в шпионаже в пользу России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Гражданской жене россиянина Сергея Соколова, украинке Дарье Мастикашевой, задержанной Службой безопасности Украины в городе Днепр, предъявлены подозрения по статьям "измена родине" и "незаконное приобретение боеприпасов", сообщил ее адвокат Игорь Колесников.
Предъявлены обвинения
"Ей предъявлено подозрение, это особенность нашего национального законодательства… Она подозревается в совершении государственной измены группой лиц и в незаконном приобретении запрещенных предметов – взрывчатки, патронов", — сообщил Колесников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кроме того, Мастикашевой избрана мера пресечение в виде заключения под стражу на два месяца, до 18 октября, уточнил Колесников.
Версия СБУ
По заявлению Грицака, Мастикашева и Каратай нашли в Днепропетровской области троих бывших участников военной операции в Донбассе. Им предложили поехать в Москву работать строителями. Однако в России "российские спецслужбы фиксировали пребывание украинцев на инфраструктурных объектах". "В дальнейшем это было бы использовано как доказательство подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью", — утверждает глава СБУ. Украинцы решили, что их якобы "используют в преступных целях", после чего бежали из России и сообщили о случившемся сотрудникам СБУ.
Версия защиты
В пятницу адвокат и муж Мастикашевой выступили в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции со своей версией событий. По утверждению гражданского мужа Мастикашевой, россиянина Сергея Соколова, она не имела никакого отношения к деятельности спецслужб, а занималась исключительно развитием дворового спорта. В родной для нее Днепр она приехала исключительно для того, чтобы подготовить своего 10-летнего сына к учебе: он живет с бабушкой и ходит в украинскую школу.
По версии Соколова, задержание Мастикашевой стало местью за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", занимается журналистскими расследованиями. В том числе расследовал убийство на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а также деятельность некой "Днепропетровской ОПГ", якобы близкой к местному отделу СБУ. Второй задержанный СБУ, Александр Каратай – просто случайный знакомый и земляк Дарьи.
Сказанное Соколовым подтвердил руководитель центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко. Он напомнил, что центр расследовал также авиакатастрофу рейса MH17 в Донецкой области 17 июля 2014 года, пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту.
"Та версия, которой придерживались мы – о взрыве на борту – очень мешала властям Украины", — считает Мильченко. Он утверждает, что центр уже получал угрозы от СБУ в этой связи.
Обвинённая украинскими властями в госизмене Дарья Мастикашева рассказала о пытках в застенках СБУ https://t.co/4RqvUGrnF7 pic.twitter.com/GkEVlbz790— RT на русском (@RT_russian) 21 августа 2017 г.
Мильченко рассказал также интересные подробности об одном из несостоявшихся "диверсантов", по версии СБУ, некоем Юрии Бондаре. По словам Мильченко, Бондарь сотрудничал с его центром в качестве источника информации.
"Наше расследование вышло на подготовку диверсионных групп… Этот человек показал нам место, где на базе 93-ей мотострелковой бригады готовились террористы для совершения диверсионных операций в ДНР, ЛНР, Крыму и РФ. Информация поступала такая, что сейчас готовятся схроны, места определенные. Когда начнется у вас чемпионат мира по футболу, люди готовятся для организации диверсий именно в это время, чтобы запугать народ", — утверждает Мильченко.
Девятого августа он обнародовал эти факты на одном из российских сайтов, а уже через несколько дней Мастикашева была задержана в Днепре, обратил внимание Мильченко.