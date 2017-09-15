"Измена родине": гражданку Украины обвиняют в шпионаже в пользу России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Гражданской жене россиянина Сергея Соколова, украинке Дарье Мастикашевой, задержанной Службой безопасности Украины в городе Днепр, предъявлены подозрения по статьям "измена родине" и "незаконное приобретение боеприпасов", сообщил ее адвокат Игорь Колесников.

Предъявлены обвинения

Однако Соколов утверждает, что это месть Киева за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", в том числе занимается журналистскими расследованиями происходящих на Украине событий. В частности, центр расследовал авиакатастрофу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году и пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту. Руководитель центра Руслан Мильченко заявил, что эта версия "очень мешала властям Украины", центр получал угрозы от СБУ.

"Ей предъявлено подозрение, это особенность нашего национального законодательства… Она подозревается в совершении государственной измены группой лиц и в незаконном приобретении запрещенных предметов – взрывчатки, патронов", — сообщил Колесников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, Мастикашевой избрана мера пресечение в виде заключения под стражу на два месяца, до 18 октября, уточнил Колесников.

Версия СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 17 августа на брифинге сообщил о задержании двух граждан Украины — Дарьи Мастикашевой и Александра Каратая. По версии СБУ, Мастикашева и Каратай по заданию российских спецслужб якобы готовили теракты в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции — украинских силовиков в Донбассе.

По заявлению Грицака, Мастикашева и Каратай нашли в Днепропетровской области троих бывших участников военной операции в Донбассе. Им предложили поехать в Москву работать строителями. Однако в России "российские спецслужбы фиксировали пребывание украинцев на инфраструктурных объектах". "В дальнейшем это было бы использовано как доказательство подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью", — утверждает глава СБУ. Украинцы решили, что их якобы "используют в преступных целях", после чего бежали из России и сообщили о случившемся сотрудникам СБУ.

Версия защиты

В пятницу адвокат и муж Мастикашевой выступили в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции со своей версией событий. По утверждению гражданского мужа Мастикашевой, россиянина Сергея Соколова, она не имела никакого отношения к деятельности спецслужб, а занималась исключительно развитием дворового спорта. В родной для нее Днепр она приехала исключительно для того, чтобы подготовить своего 10-летнего сына к учебе: он живет с бабушкой и ходит в украинскую школу.

Вечером 15 сентября ее задержали сотрудники СБУ, сильно избив. Он утверждает также, что Мастикашеву душили, надевали пакет на голову и вывозили в Донбасс, угрожая убить.

По версии Соколова, задержание Мастикашевой стало местью за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", занимается журналистскими расследованиями. В том числе расследовал убийство на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а также деятельность некой "Днепропетровской ОПГ", якобы близкой к местному отделу СБУ. Второй задержанный СБУ, Александр Каратай – просто случайный знакомый и земляк Дарьи.

Сказанное Соколовым подтвердил руководитель центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко. Он напомнил, что центр расследовал также авиакатастрофу рейса MH17 в Донецкой области 17 июля 2014 года, пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту.

"Та версия, которой придерживались мы – о взрыве на борту – очень мешала властям Украины", — считает Мильченко. Он утверждает, что центр уже получал угрозы от СБУ в этой связи.

Обвинённая украинскими властями в госизмене Дарья Мастикашева рассказала о пытках в застенках СБУ https://t.co/4RqvUGrnF7 pic.twitter.com/GkEVlbz790 — RT на русском (@RT_russian) 21 августа 2017 г.

Мильченко рассказал также интересные подробности об одном из несостоявшихся "диверсантов", по версии СБУ, некоем Юрии Бондаре. По словам Мильченко, Бондарь сотрудничал с его центром в качестве источника информации.

"Наше расследование вышло на подготовку диверсионных групп… Этот человек показал нам место, где на базе 93-ей мотострелковой бригады готовились террористы для совершения диверсионных операций в ДНР, ЛНР, Крыму и РФ. Информация поступала такая, что сейчас готовятся схроны, места определенные. Когда начнется у вас чемпионат мира по футболу, люди готовятся для организации диверсий именно в это время, чтобы запугать народ", — утверждает Мильченко.

Девятого августа он обнародовал эти факты на одном из российских сайтов, а уже через несколько дней Мастикашева была задержана в Днепре, обратил внимание Мильченко.