Трамп предложил отключить интернет для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после взрыва в Лондоне предложил отключить интернет для борьбы с террористами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С неудачниками-террористами необходимо обращаться жестче. Их основным инструментом является интернет, мы должны отключить его и использовать лучше", — написал Трамп.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.

​Взрыв произошел на станции метро "Парсонс-Грин" в час пик. Ранения получили 22 человека. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент как теракт.