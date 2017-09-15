Парламент Курдистана возобновил работу спустя два года после приостановки

КАИР, 15 сен — РИА Новости. Парламент Иракского Курдистана в пятницу вечером возобновил работу после двух лет приостановки своей деятельности.
Как сообщает курдский телеканал Rudaw, первую сессию, на которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос референдума о независимости автономного региона, проводит вице-спикер парламента.
В регионе традиционно сильны две партии — Демократическая партия Курдистана (ДПК) президента автономии Масуда Барзани и Патриотический союз Курдистана экс-президента Ирака Джаляля Талабани.
Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.