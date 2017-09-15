В ООН следят за развитием событий в Лондоне, заявил представитель

ООН, 15 сен — РИА Новости. В ООН следят за развитием событий в Лондоне, где ранее произошел взрыв на станции метро, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

"Мы следим за развитием событий в Лондоне", — заявил Дюжаррик в пятницу. Он сообщил, что в ООН осудили атаку.

"Надеемся, что исполнители (атаки — ред.) будут оперативно привлечены к ответственности", — сказал представитель генерального секретаря.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.