Эстония выделила 30 тысяч евро для помощи пострадавшим от урагана "Ирма"

ТАЛЛИН, 15 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министерство иностранных дел Эстонии выделило из своих средств 30 тысяч евро для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от урагана "Ирма" жителям островов Карибского моря, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.

На прошлой неделе ураган "Ирма" пронесся по островным государствам Карибиского моря — Антигуа и Барбуда, Ангилье, Сент-Китс и Невис. Его называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек.

Финансовая поддержка МИД Эстонии перечислена в организацию Красный Крест, оказывающую помощь пострадавшим. По словам министра иностранных дел Свена Миксера, несколько стран пообещали оказать помощь островным странам.

"Эстония также откликнулась на призыв о помощи. Сейчас людям необходима питьевая вода и медицинская помощь", — отметил министр.