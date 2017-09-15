Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" не ставят своей целью отработку действий против западных стран, а за условным противником во время маневров не скрываются члены НАТО, заявил в пятницу начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

По данным Минобороны, замысел учений "Запад-2017" учитывает опыт вооруженных конфликтов последних лет. В основу положен вариант возникновения кризисной ситуации, связанный "с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

"Белоруссия не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Такое же положение было и в предыдущей доктрине… Мы не рассматриваем ни одно из государств Запада, в том числе входящих в альянс (НАТО – ред.), в качестве противников и делаем все для того, чтобы противников у нас не было и впредь", — сказал представитель Минобороны журналистам, отвечая на вопрос, поддерживается ли Западом по легенде учений условный противник.

Он напомнил, что белорусская внешняя политика является "многовекторной и миролюбивой, но и осуществляется военное строительство, реализуется коалиционная военная политика, где в качестве приоритетных направлений – военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией".

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.