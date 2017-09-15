МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" не ставят своей целью отработку действий против западных стран, а за условным противником во время маневров не скрываются члены НАТО, заявил в пятницу начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.
По данным Минобороны, замысел учений "Запад-2017" учитывает опыт вооруженных конфликтов последних лет. В основу положен вариант возникновения кризисной ситуации, связанный "с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".
"Белоруссия не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Такое же положение было и в предыдущей доктрине… Мы не рассматриваем ни одно из государств Запада, в том числе входящих в альянс (НАТО – ред.), в качестве противников и делаем все для того, чтобы противников у нас не было и впредь", — сказал представитель Минобороны журналистам, отвечая на вопрос, поддерживается ли Западом по легенде учений условный противник.
Он напомнил, что белорусская внешняя политика является "многовекторной и миролюбивой, но и осуществляется военное строительство, реализуется коалиционная военная политика, где в качестве приоритетных направлений – военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией".