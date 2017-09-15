Расходы Украины на оборону в 2018 году вырастут почти на 15%

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает расходы на сектор обороны и безопасности в размере 164,9 миллиарда гривен (около 6,34 миллиарда долларов), что на 14,8% больше, чем в 2017 году, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, в текущем году на нужды обороны в госбюджете заложена сумма в размере 143,6 миллиарда гривен (5,5 миллиарда долларов).

"Расходы на оборону увеличатся: 164,9 миллиарда гривен (предусмотрено — ред.) на это в 2018 году. Это зарплата наших воинов, качественное техническое оснащение и вооружение", — сказал Гройсман, представляя проект госбюджета на заседании правительства в пятницу.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что Украина в 2018 году намерена сохранить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП.