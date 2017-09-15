В Бельгии в память о Магритте сварили пиво "бланш" черного цвета

БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Пиво в память о бельгийском сюрреалисте Рене Магритте (1898 – 1967), который является одним из самых популярных и известных художников ХХ века, сварили в Брюсселе по заказу музея имени Магритта, сообщил РИА Новости представитель хранилища его картин.

По словам собеседника агентства, "Белое пиво Магритта" специально сварено, чтобы отметить 50-летие кончины выдающегося живописца. "Хотя пиво и носит название "бланш", оно черного цвета, что как нельзя лучше отражает суть искусства художника-сюрреалиста", — сказал он.

Картины Магритта часто напоминают ребусы. Так, известна его работа "Вероломство образов": изображение курительной трубки снабжено подписью "Это не трубка". Аналогичная картина "Это не яблоко" изображает яблоко. Таким образом Магритт доводит до сознания зрителя, что образ предмета — не тождественен самому предмету.

Попробовать и приобрести новую марку пенного напитка поклонники Магритта смогут с 1 октября в том числе в баре его музея.

Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят свыше 1700 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире. Примечательно, что каждый сорт бельгийского марочного пива имеет фирменный бокал.

В Бельгии помимо традиционных "пилсов" пользуется спросом широкий ассортимент продукции, сваренной в аббатствах, а также монахами-траппистами, сорта уникального пива "гез", которое сбраживается на открытом воздухе благодаря деятельности микроорганизмов. Бельгийцы также любят и различные сорта фруктового пива, в первую очередь, знаменитый "крик" (вишневое), пиво-шампанское и даже "кофейное" пиво.