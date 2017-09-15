МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Турции освободили задержанного в июле французского журналиста Лу Бюро, в ближайшее время он отправится на родину, заявил адвокат журналиста Мартель Прадель.

"Мы имеем честь объявить об освобождении журналиста Лу Бюро. Он будет выслан из Турции в ближайшее время", — написал Прадель в Twitter. Он добавил, что турецкий суд не закрыл дело в отношении Бюро. "Вместе с тем суд Ширнака не закрыл дело, и борьбу предстоит продолжить", — сообщил Прадель.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар, в свою очередь, предположил, что освобождение французского журналиста стало возможным после переговоров главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Неслучайно, если освобождение Лу Бюро произошло на следующий день после переговоров Ле Дриана и Эрдогана: у последнего был ключ от замка", — написал Делуар в Twitter.

Лу Бюро, независимый французский журналист, сотрудничавший с TV5 Monde, Arte и Slate, был задержан 26 июля на границе между Ираком и Турцией.