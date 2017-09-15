ЛА-ПАС, 15 сен — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна вместе с Чили, Мексикой и Никарагуа будет участвовать в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы.

"Мы увидели, что сейчас лучший момент для участия и помощи в защите демократии в Латинской Америке", — заявил президент в ходе пресс-конференции в городе Эль-Альто в западной части страны.

Президент также поприветствовал прогресс, уже достигнутый в ходе переговоров венесуэльского правительства с оппозицией, сообщается в Twitter министерства связи Боливии.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской Республики Данило Медина. Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.