В МИД Украины прокомментировали реакцию Венгрии на закон об образовании

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины надеется, что Венгрия изменит риторику относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств после встречи представителей украинского правительства с дипломатами, сообщил в пятницу первый замминистра иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. По поручению премьера представители МИД и минобразования Украины в пятницу на встрече с послами стран ЕС разъяснили детали закона. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

"Министр иностранных дел Венгрии сказал, что мы воткнули им в спину нож. Сегодня не было такой аргументации, такой риторики. Я думаю, сегодня состоялась профессиональная беседа. Мы ожидаем, что министр изменит свою риторику после того, как им были предоставлены разъяснения", — цитирует Пристайко агентство УНИАН.

Он назвал неадекватным заявление Венгрии о намерении приостановить поддержку инициатив Украины в международных организациях.

"Эта реакция была неадекватной. Именно поэтому мы хотели собрать (послов и дипломатов), чтобы объяснить, чтобы обсудить закон, каким образом будем обучать, и что не следует прекращать поддержку всех инициатив", — добавил замминистра.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.