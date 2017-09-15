Для Британии угрозой являются террористы, а не Россия, заявил Пушков

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что для Великобритании существует ясная и зримая угроза от террористов, а не от России.

"Нет угрозы для Британии со стороны России. Но есть ясная и зримая угроза со стороны террористов. Таковы факты. Остальное — фантазии Фэллона", — написал он в Twitter

Ранее британский министр обороны Майкл Фэллон неоднократно заявлял об угрозе, исходящей от России.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс Грин" в спальном районе на западе Лондона, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.