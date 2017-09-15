Сербию не смущают объявленные сроки вступления в Евросоюз, заявил премьер

БЕЛГРАД, 15 сен – РИА Новости. Власти Сербии не смущены возможной датой вступления в Евросоюз в 2025 году, европейская интеграция важна в первую очередь для самой республики, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.

Комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан в ходе визита в Белград сообщил, что Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года в зависимости от скорости проведения Белградом реформ. Брюссельский гость подтвердил намерение ЕС принять в свои ряды не только Сербию, но и остальные государства западных Балкан в зависимости от соответствия критериям членства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что ожидает завершения переговоров о вступлении республики в Евросоюз в 2019 году.

"Правительство не смущено заявленной датой приема Сербии в Евросоюз в 2025 году. Европейская интеграция важна прежде всего для нас самих, наших граждан и хозяйства, а не ЕС", — заявила Брнабич на пресс-конференции по итогам встречи с Ханом.

Глава сербского правительства также сказала, что ожидает открытия новых глав переговорной платформы о вступлении в ЕС до конца года и анонсировала свой визит в Брюссель 10-11 октября.

Еврокомиссар в свою очередь, подчеркнул, что с его стороны "не было никаких заявлений о приеме Сербии до 2020 года", по его словам, переговоры о вступлении идут быстро, но "могли бы быть еще быстрее".

Хан добавил, что предполагаемый срок до 2025 года означает, что переговоры о вступлении должны быть завершены в 2023 году, так как еще два потребуется на процесс ратификации и проведение референдума о членстве в ЕС в самой Сербии.

С декабря 2015 года Сербия и ЕС открыли десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.

В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5-ю (государственные закупки) и 25-ю (наука и исследования) главы. Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). Двадцатого июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.