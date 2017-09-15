Правоохранители не видят конкретных угроз США в связи с терактом в Лондоне

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США не видит конкретных угроз стране в связи с терактом в Лондоне, заявил РИА Новости представитель министерства.

"Конкретных заслуживающих доверия угроз нет. Мы остаемся настороже и готовы к угрозам, подобным этой", — ответил представитель министерства на вопрос о возможных дополнительных мерах по предотвращению подобных инцидентов в США.

Ранее президент США Дональд Трамп в связи с терактом в лондонском метро призвал правоохранителей "действовать на опережение".

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.