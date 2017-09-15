В Харьковской области столкнулись поезд и грузовик

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Пассажирский поезд и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в населенном пункте Приколотное Харьковской области, два человека получили травмы, сообщил в пятницу украинский "5 канал" со ссылкой на отдел коммуникация областной полиции.

Как сообщается на сайте телеканала, КамАЗ-5320 столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением "Купянск-узловой — Волчанск". Отмечается, что за рулем авто находился 25-летний житель поселка Федоровка Великобурлукского района.

"В результате столкновения пострадали два пассажира поезда — 32-х и 44-летний мужчины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Также в результате ДТП повреждено 300 метров железнодорожного пути, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".