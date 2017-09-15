Слуцкий надеется, что СБ ООН внимательно изучит предложения России по КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что Совбез ООН с большим вниманием в этот раз отнесется к предложениям России и Китая по разрешению ситуации с КНДР.

"Сегодня вечером Совбез ООН вновь экстренно собирается для обсуждения последнего ракетного пуска КНДР. Надеемся, что мировое сообщество с большим вниманием в этот раз отнесется к предложениям России и Китая. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, оно остается на столе СБ ООН", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Депутат подчеркнул, что "дорожная карта" РФ и Китая "создает реальную политико-дипломатическую альтернативу для поэтапного продвижения к урегулированию и созданию условий для возобновления переговорного процесса".

"Очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР практически исчерпан, а силового решения северокорейской проблемы без создания угрозы общей мировой безопасности не существует", — сказал парламентарий.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН.