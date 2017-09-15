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В мире

Британцы поделились впечатлениями о теракте в метро и работе спецслужб

Сюжет:
Взрыв в лондонском метро (55)
17:2915.09.2017
(обновлено: 17:54 15.09.2017)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Frank Augstein

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей активно обсуждают теракт, произошедший утром в Лондоне, пытаясь понять, что же случилось на самом деле, и рассказывая об ужасах, с которыми им пришлось столкнуться. В Twitter в одночасье приобрели популярность хэштеги #ParsonsGreen, #Bucket ("ведро", фигурирующее на многих распространенных фото и видео как источник взрыва), #London.

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Frank Augstein
СМИ: в Лондоне установили личность подозреваемого в исполнении теракта
Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции метро "Парсонс Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.

С места событий

LIVE: Ситуация возле станции метро в Лондоне, где произошел взрыв
© Ruptly
Очевидцы рассказали о панике после теракта в лондонском метро
Пользователи Twitter, оказавшиеся в пятницу утром на станции, рассказали подписчикам о своих первых эмоциях после случившегося. "Был в поезде на станции "Парсонс Грин", когда толпа людей побежала на нас после "взрыва" в вагоне. Невероятный момент. Скачок адреналина", — поделился переживаниями непосредственный участник событий под ником Гарт.

"Я в безопасности. Пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь на станции "Парсонс Грин" — огромная толпа, множество раненых. Не знаю почему – говорят о пожаре и взрыве", — написала Эмма. "Взрыв на станции "Парсонс Грин". Некоторые говорят, что на поезде была сумка с проводами", — поделился информацией Андриус Солоповас.

Забота о ближнем

Многие жители столицы и других городов Великобритании решили оказать посильную помощь пострадавшим или просто выразить свою обеспокоенность. "Если кто-то на "Парсонс Грин" находится в состоянии шока и потрясения, я за углом, поставила чайник", — написала в Twitter Кэти Данн, приобретшая благодаря этому сообщению неожиданную популярность в соцсетях и СМИ.

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski
Теракт в Лондоне привел к сбоям в работе четырех веток метро
"Только что был на станции "Парсонс Грин", чтобы предложить помощь. По всей видимости, никаких "серьезных травм", — написал Хью Койн, предложив всем, кому нужна помощь, обратиться за ней в клинику Coyne Medical, находящуюся неподалеку от станции, где произошел взрыв.

"Я видела множество людей, которые помогали паникующим и раненым", — написала девушка под ником *AlwaysBadTiming*. "Надеюсь, все находятся в безопасности", — выразила надежду Эрика Коул из города Дерби к северо-западу от Лондона.

Превосходная работа

Очевидцы инцидента отметили быструю реакцию экстренных служб. "Ушел с места событий примерно в 10 часов (12.00 мск). Очень широкое оцепление", — рассказал Эд Джонсон. "На Парсонс Грин много сотрудников скорой помощи, пожарной службы и полицейских. Движение в метро остановлено. Много взволнованных людей", — продолжил мужчина.

"Взрыв в моем метро на "Парсонс Грин". Суматоха, лондонская полиция и пожарная служба прибыли через шесть минут!!! Горд быть жителем Лондона", — написал Райан Барнетт.

"Я была абсолютно поражена скоростью реакции скорой помощи, полиции и пожарной бригады! Спасибо!" — добавила *AlwaysBadTiming*.

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© 2017 Associated Press
Взрыв в лондонском метро: первые минуты после ЧП и эвакуация пострадавших
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