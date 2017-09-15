Неудавшиеся теракты могут спровоцировать новые, считает эксперт

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Мария Табак. Неудавшиеся теракты зачастую служат катализатором для новых атак, заявил старший аналитик центра по исследованию терроризма международного исследовательского центра IHS Отсо Айхо, комментируя произошедший в пятницу в Лондоне теракт.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, в результате которого 19 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

"Хотя столичная полиция Лондона не сообщила деталей о подозреваемых или о признаках того, что к теракту причастна террористическая сеть, раньше провалившиеся или предотвращенные теракты становились катализатором для последующих нападений", — заявил Айхо в переданном в РИА Новости комментарии.

"Провалившийся теракт, привлекающий внимание правоохранительных органов к террористической организации, может ускорить реализацию ранее задуманных терактов или вынудить боевиков совершить менее разработанное, импровизированное нападение. Это было очевидно в недавних терактах в Барселоне и в Камбрильсе в Испании, которые, по всей видимости, были спровоцированы случайным уничтожением террористической ячейки, занимавшейся изготовлением бомб, в расположенном неподалеку Альканаре", — пояснил эксперт.

Нынешний теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

В ночь на 19 июня фургон в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, десять были ранены. По подозрению в совершении предумышленного убийства был задержан 47-летний британец Даррен Осборн.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

*Запрещенная в России террористическая организация