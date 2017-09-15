Ватикан отозвал сотрудника дипмиссии в США из-за дела о детской порнографии

РИМ, 15 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Ватикан отозвал сотрудника своей дипмиссии в Вашингтоне после того, как тот оказался замешанным в деле о распространении детской порнографии, сообщает в пятницу служба печати Святого престола.

Апостольская нунциатура в США была учреждена на постоянной основе в 1984 году. Ее руководителем, то есть представителем Ватикана в ранге посла, с 2016 года является бывший апостольский нунций в Мексике Кристоф Пьер.

"Госдеп США 21 августа уведомил госсекретариат Ватикана через дипломатические каналы о возможном нарушении законов, связанных с детскими порнографическими изображениями, со стороны члена дипкорпуса Святого престола, аккредитованного в Вашингтоне", — говорится в сообщении.

Ватикан отозвал священника и открыл расследование. Сейчас он находится на территории города-государства. Личность мужчины и детали дела хранятся в тайне в интересах следствия.